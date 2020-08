Bielorussia, scontri dopo le elezioni: un morto e dozzine di feriti

Un morto, dozzine di feriti e 200 arresti. E' il bilancio della notte di scontri in Bielorussia a seguito del risultato delle elezioni . Lo dice il centro per i diritti umani Vesna, citato da vari media russi. Secondo i dati preliminari resi noti dalla Commissione Elettorale Centrale, il presidente in carica Alexander Lukashenko ha vinto l'80,23% dei voti, Svetlana Tikhanovskaya ha ottenuto il 9,90%. Ma l'opposizione contesta questi risultati.

"Un partecipante alle proteste a Minsk è morto", recita una dichiarazione pubblicata sul sito web del centro per i diritti umani Viasna. Secondo gli attivisti, il giovane ha subito una lesione cerebrale letale dopo essere stato investito da un veicolo speciale sul viale Pobediteley. I paramedici non sono riusciti a salvarlo. "Decine di persone ferite durante le manifestazioni sono ricoverate negli ospedali di Minsk", dice Viasna. "Due reparti di un ospedale militare sono pieni di feriti. Altri sono ricoverati nell'ospedale d'emergenza e nell'ospedale n. 6 di Minsk", ha detto un attivista a Interfax.

L'opposizione: "Risultati contraddicono la realtà" L'opposizione continua a contestare i dati diffusi dalle autorità. La squadra elettorale della candidata d'opposizione Svetlana Tikhanovskaya ha ribadito di non riconoscere i risultati preliminari riportati dalla Commissione centrale elettorale. "Contraddicono la realtà e sono completamente in contrasto con il buonsenso", ha detto la portavoce di Tikhanovskaya, Anna Krasulina, ripresa dall'agenzia Interfax.

Putin si congratula con Lukashenko Da Mosca, intanto, arriva il messaggio del presidente Vladimir Putin che si è congratulato con Lukashenko per la vittoria. "Speriamo che la vostra attività statale contribuisca all'ulteriore sviluppo di relazioni reciprocamente vantaggiose tra Russia e Bielorussia in tutti i settori, a una più profonda cooperazione all'interno dello Stato Unico, a processi di integrazione più ampi nell'Unione economica eurasiatica e a relazioni politico-militari nell'Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva. Non c'è dubbio che questo servirebbe gli interessi fondamentali dei popoli fraterni di Russia e Bielorussia", ha detto il presidente.

Ue: "No alla violenza, tutelare diritto di espressione" Su quanto sta accadendo in Bielorussia, il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ha dichiarato che "la violenza contro chi protesta non è la risposta". "La libertà di espressione, di assemblea, i diritti umani di base - ha aggiunto - devono essere sostenuti".

Polonia chiede vertice europeo straordinario Dopo le violenze, Varsavia ha chiesto un vertice europeo straordinario. "Le autorità hanno usato la forza contro i loro cittadini che chiedevano un cambiamento nel paese - ha detto il premier polacco Mateusz Morawiecki -, dobbiamo sostenere il popolo bielorusso nella sua ricerca della libertà".