Biden-Xi, tre ore di colloquio: "Al lavoro per sviluppare relazioni"

E' terminato dopo circa tre ore il summit virtuale tra i presidenti americano e cinese, Joe Biden e Xi Jinping. In apertura il presidente americano ha rivolto un appello al suo omologo per "evitare un conflitto tra Stati Uniti e Cina". Xi ha affermato che "la Cina è pronta a lavorare con gli Stati Uniti per formare un consenso e intraprendere azioni al fine di guidare lo sviluppo positivo delle relazioni cino-americane".