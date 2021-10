Presidente Taiwan: "Sono certa che Usa ci difenderanno da attacco Cina"

Ansa

La presidente di Taiwan Tsai Ing-wen, in una intervista alla Cnn, si è detta sicura e fiduciosa che gli Stati Uniti difenderanno l'isola in caso di aggressione della Cina. Di recente Pechino ha lanciato un duro monito a Usa e Taiwan sulla partecipazione di Taipei all'Onu, "in quanto l'isola è parte della Cina".