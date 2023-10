Biden: "Se l'Iran continua ad attaccarci, reagiremo" | "Non ho chiesto a Israele di rinviare l'invasione di Gaza"

"Israele deve difendersi, ma basta attacchi dei coloni ai palestinesi"

"La rabbia di Israele dopo gli atroci attentati è comprensibile, Israele ha il diritto e il dovere di difendersi e noi faremo in modo che abbia gli strumenti necessari", ha proseguito Biden. "È anche vero che Hamas non rappresenta il popolo palestinese" e, ha aggiunto, che gli attacchi dei coloni israeliani contro i palestinesi in Cisgiordania devono "fermarsi ora". Secondo il presidente, questi attacchi "gettano benzina sul fuoco" e che avvengono "nei luoghi in cui i palestinesi hanno diritto di stare".