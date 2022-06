Biden: "Non incoraggiamo l'Ucraina a colpire la Russia"

In un lungo editoriale sul "New York Times" il presidente Usa Joe Biden ha sottolineato di non cercare "una guerra tra Nato e Russia".

"Per quanto non sia d'accordo con Putin e trovi le sue azioni un oltraggio, gli Stati Uniti non cercheranno di rovesciarlo" ha spiegato Biden, che ha poi aggiunto: Non stiamo incoraggiando o consentendo all'Ucraina di colpire oltre i suoi confini. Non vogliamo prolungare la guerra solo per infliggere dolore alla Russia".