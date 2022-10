Biden minaccia le aziende del petrolio: "Abbassate i prezzi o tassa sugli extra profitti"

Per questo, ha avvertito il presidente americano, se le cosiddette Big Oil "non cambieranno qualcosa, pagheranno una tassa più alta sui profitti extra ". Le aziende, ha detto Biden rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca, "hanno l'opportunità di abbassare i prezzi per i consumatori. In caso contrario, pagheranno una tassa più alta sui loro profitti in eccesso e dovranno affrontare altre restrizioni".

Biden ha bacchettato per l'ennesima volta le Big Oil per non aver ancora abbassato i prezzi al consumo. "Concedete un po' di respiro ai consumatori", ha insistito rivolgendosi direttamente alle industrie del petrolio. Il presidente ha chiesto alle grandi compagnie petrolifere di "smettere di trarre profitti dalla guerra" in Ucraina, ricordando che da quando la Russia ha invaso il Paese i prezzi della benzina negli Stati Uniti si sono alzati alle stelle.

"Ora basta. Quando è troppo, è troppo", ha detto il presidente, sottolineando che negli ultimi sei mesi le sei principali compagnie petrolifere che operano negli Usa hanno accumulato profitti per 100 miliardi di dollari, senza trasferire questi benefici ai consumatori, ma privilegiando unicamente i loro azionisti.

Se le aziende non investiranno in America, aumentando la produzione e le capacità di raffinazione, ha dichiarato Biden, "pagheranno" un prezzo alto. A tale proposito, il presidente ha annunciato che intende consultarsi con il Congresso per proporre, come anticipato dalla Casa Bianca, una tassa sugli extra-profitti.