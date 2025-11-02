Belgio, droni sorvolano base militare possibile sede di armi nucleari

Immediatamente dopo la segnalazione, elicotteri e pattuglie della polizia sono entrati in azione per intercettare gli oggetti non identificati. "Gli equipaggi li hanno seguiti per diversi chilometri verso nord, ma li hanno persi di vista", ha aggiunto Francken, precisando che le indagini sono ancora in corso per individuare la provenienza e gli autori del sorvolo.