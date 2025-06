Belgio, attacco con coltello su un bus ad Anversa: un morto

Paura in Belgio per un attacco con coltello che ha avuto luogo su un autobus ad Anversa. Un passeggero è stato ucciso e altre due persone sono rimaste ferite. Il sospetto è stato subito arrestato. L'attacco, come riferito dai media locali, è avvenuto sul bus 36, una linea su cui sono stati segnalati numerosi episodi di violenza. L'anno scorso un pullman è stato attaccato dall'esterno con una pistola ad aria compressa. Ci sono stati anche diversi casi di vandalismo e gli autisti sono già stati vittime di aggressioni.