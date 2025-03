Amsterdam, attacco con coltello in piazza Dam: cinque feriti

Un uomo ha attaccato i passanti con un coltello in Piazza Dam, nel centro di Amsterdam. "Cinque persone sono state ferite. Un sospettato è stato arrestato", ha dichiarato la polizia olandese su X, aggiungendo di aver stretto un cordone attorno all'area in cui è avvenuto l'attacco. "Al momento non abbiamo informazioni sulla causa o sul movente dell'accoltellamento", hanno spiegato le forze dell'ordine.