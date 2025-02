Austria, attacco con coltello a Villach: morto un 14enne, quattro i feriti | Arrestato un siriano

L'Ufficio per la sicurezza dello Stato e la lotta all'estremismo ha assunto le indagini insieme alla polizia giudiziaria statale. Due elicotteri della polizia hanno sorvolato la città per diverse ore mentre veniva allertata la task force Cobra. Nella zona del centro città sono anche stati messi ampi cordoni della sicurezza. "L'atmosfera in città è inquietante. La piazza principale è vuota", hanno raccontato alcuni testimoni oculari, mentre i titolari dei negozi e i passanti sono visibilmente sotto shock. "Sembrava un film dell'orrore. Tutto è accaduto in un attimo", ha raccontato un passante che ha assistito all'agguato.