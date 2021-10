Belgio, 11 fratellini hanno il nome composto dalle stesse 4 lettere | Ora il dodicesimo...

Facebook

Alex, Axel, Xela, Lexa, Xael, Xeal, Exla, Leax, Xale, Elax e Alxe. Sono questi i nomi dei primi 11 figli di Gwenny Blanckaert (32 anni) e Marino Vaneeno (39), coppia belga in attesa del 12mo figlio. E anche per il bebè in arrivo il nome di battesimo sarà scelto dalla combinazione delle sole quattro lettere finora usate per i suoi fratelli: A, E, L e X. La storia della famiglia numerosa, che arriva dalle Fiandre ed è diventata virale, ha acceso la curiosità della Rete, che scommette sul prossimo nome.