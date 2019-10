I Radford avranno il 22esimo figlio: sono la famiglia più numerosa d’Inghilterra

Il video dell’annuncio - "Butterò nel secchio tutti gli abiti premaman. Essere incinta non mi mancherà per nulla”, aveva dichiarato la 44enne Sue Radford al quotidiano The Sun. “Ora ci godremo semplicemente i nostri figli e i nostri nipoti".

Le ultime parole famose. Nei giorni scorsi, i coniugi hanno pubblicato un video sul loro canale Youtube “The Radford Family”, annunciando il lieto evento. Le immagini mostrano la raggiante futura mamma accompagnata dal marito 48enne Noel alla visita ecografica. Con loro anche i tre figli più piccoli, che guardano a bocca aperta le immagini del bebé nella pancia della mamma. "Sono incinta di quindici settimane. Presto potremo sapere anche il sesso del bambino", dice Sue.

Il tenero video è schizzato subito al settimo posto nelle tendenze inglesi di Youtube.

La storia della famiglia - La signora Radford rimase incinta per la prima volta a quattordici anni. Lei e l’allora diciottenne Noel, entrambi adottati da bambini, decisero di dare alla luce il piccolo e di sposarsi. Il primogenito, Chris, ha ora trent’anni. I suoi fratelli sono Sophie (25), Chloe (23), Jack (22), Daniel (20), Luke (18), Millie (17) Katie (16), James (15), Ellie (14), Aimee (13), Josh (12), Max (11), Tillie (9), Oscar (7), Casper (6), Hallie (3), Phoebe (2), Archie (18 mesi) e Bonny Raye, di neanche un anno. I due figli maggiori hanno lasciato la casa dei genitori per crearsi un loro nucleo familiare, mentre tutti gli altri vivono ancora sotto lo stesso tetto a Morecambe.

I coniugi hanno dichiarato di gestire abbastanza bene la numerosa prole, nonostante le difficoltà quotidiane. Basta organizzarsi. La famiglia record spende per la spesa settimanale 350 sterline e, prima di partire per le vacanze, deve preparare ben sette valigie. Per non parlare delle molte ore dedicate alle faccende domestiche.