Francia, uomo "minaccioso" ucciso dalla polizia durante l'arresto

Identificato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, l'uomo avrebbe quindi ricevuto la visita delle forze dell'ordine direttamente al suo domicilio. Stando a quanto dichiarato dal procuratore, all'arrivo sul posto, gli agenti di polizia sarebbero a quel punto stati accolti da "uno o più colpi d'arma da fuoco". Una reazione che avrebbe provocato il ferimento di uno dei poliziotti e che avrebbe spinto i suoi colleghi a fare uso delle loro armi di servizio, dopo aver emesso degli avvertimenti e aver utilizzato un taser sul soggetto. Colpito da un proiettile vacante, l'uomo sarebbe morto poco dopo. La polizia fa sapere che il trentenne sarebbe stato appena dimesso da un ospedale psichiatrico.