14 gennaio 2019 09:14 Battisti, oggi lʼarrivo in Italia: sarà preso in consegna da Salvini e Bonafede Il terrorista arriverà alle 11:30 a Ciampino e poi sarà trasferito a Rebibbia. "Sconterà lʼergastolo", assicura il ministro della Giustizia

Il terrorista Cesare Battisti, arrestato due giorni fa a Santa Cruz de la Sierra, arriverà verso le 11:30 in Italia con un volo partito domenica sera dalla Bolivia. Sarà preso in consegna dal Gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria e tradotto al carcere di Rebibbia a Roma. Ad attendere il suo arrivo all'aeroporto di Ciampino ci saranno anche Salvini e Bonafede. "Sconterà l'ergastolo", ha assicurato il ministro della Giustizia.

Bonafede: "Sconterà l'ergastolo, forse a Rebibbia" - "Cesare Battisti sconterà la pena che gli è stata comminata dalla giustizia italiana: l'ergastolo!", ha detto il Guardasigilli Alfonso Bonafede, che ha aggiunto: "Il mio pensiero ora va ai familiari delle sue vittime".



Salvini: "Pacchia finita" - "Ringrazio per il grande lavoro le forze dell'ordine italiane e straniere, la polizia di Stato, l'Interpol, l'Aise e tutti coloro che hanno lavorato per la cattura di Cesare Battisti, un delinquente che merita di finire i suoi giorni in galera - ha commentato il ministro dell'Interno Matteo Salvini - . Il mio primo pensiero va ai famigliari delle vittime di questo assassino, che per troppo tempo si è goduto una vita che ha vigliaccamente tolto ad altri, coccolato dalle sinistre di mezzo mondo. E'finita la pacchia".

#CesareBattisti arrestato.

Dietro questo momento ci sono giorni e notti di chi non ha mollato mai, di chi ha trascurato affetti e famiglie avendo presente il dolore di quanti ancora soffrono per le sue vittime.

Grazie alla caparbietà di chi silenziosamente ci ha sempre creduto pic.twitter.com/H4zJmFsCaq — Polizia di Stato (@poliziadistato) 14 gennaio 2019

"Puzzava di alcol e aveva in tasca pochi spiccioli" - Battisti odorava di alcol e aveva meno di due dollari in tasca al momento dell'arresto: lo ha affermato una fonte vicina all'inchiesta. E' stato catturato nel centro di Santa Cruz, l'ex capo delle Pac aveva dei documenti di identità rilasciati in Brasile, 10 bolivianos (1,4 dollari) in tasca e il suo "alito odorava di alcol", secondo la stessa fonte.

