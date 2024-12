Nucleare, pronta la batteria al diamante che dura migliaia di anni

Un gruppo di ricercatori britannici ha sviluppato una batteria al diamante che può durare migliaia di anni. Lo studio dell'Università di Bristol e dell'Autorità per l'energia atomica del Regno Unito (Ukaea) ha realizzato un dispositivo dal cuore fatto di carbonio-14, un isotopo radioattivo usato in piccole quantità e confinato in totale sicurezza. Decadendo, esso produce energia a bassa potenza per un tempo lunghissimo, l'ideale per alimentare dispositivi difficili o impossibili da ricaricare come apparecchi acustici, pacemaker, carichi da tracciare e perfino veicoli spaziali. È la prima batteria al diamante con carbonio-14 realizzata finora al mondo.