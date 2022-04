Battaglia a Mariupol: Mosca prende il porto, ma Kiev colpisce un incrociatore russo | Biden annuncia 800 milioni di dollari di nuove armi all'Ucraina

Se la Russia non riesce a perseguire un accordo di pace, deve lasciare per sempre la comunità internazionale. Lo ha detto, nel suo consueto discorso notturno alla nazione, il presidente ucraino Volodymr Zelensky. "O la leadership russa cercherà davvero la pace o, come risultato di questa guerra, la Russia lascerà per sempre la scena mondiale", ha spiegato. Parlando dei crescenti scioperi della Russia nell'est e nel sud, ha aggiunto: "Tutta questa febbrile attività degli occupanti testimonia prima di tutto la loro insicurezza. Al fatto che anche con scorte significative di equipaggiamento militare sovietico e un numero significativo di soldati, le truppe russe dubitano della loro capacita' di spezzarci, di spezzare l'Ucraina. Noi facciamo di tutto per giustificare i loro dubbi".