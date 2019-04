Barcellona, una scuola mette al bando "Cappuccetto rosso" e "La bella addormentata": "Modelli sessisti"

Una scuola materna pubblica di Barcellona, la Táber, ha messo al bando racconti per bambini come "Cappuccetto rosso" e "La bella addormentata nel bosco" perché considerati sessisti. Duecento i volumi ritirati dagli scaffali della biblioteca della struttura, vale a dire il 30% dei libri presenti. Dopo un'analisi approfondita, l'associazione Espacio y Ocio e la commissione di genere della scuola (composta da educatori e genitori) hanno scartato i volumi in questione definendoli "tossici" poiché ripropongono "modelli sessisti". Il prossimo passo sarà rimettere mano ai racconti per bambini più conosciuti: un progetto pionieristico pensato per raggiungere l'uguaglianza di genere nelle scuole.