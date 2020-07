Bar Refaeli condannata ai servizi sociali per evasione fiscale

Compleanno in bikini e scatenato per Bar Refaeli Instagram 1 di 31 Instagram 2 di 31 Instagram 3 di 31 Instagram 31 di 31 Instagram 31 di 31 Instagram 31 di 31 Instagram 31 di 31 Instagram 31 di 31 Instagram 31 di 31 Instagram 10 di 31 Instagram 11 di 31 Instagram 12 di 31 Instagram 13 di 31 Instagram 14 di 31 Instagram 15 di 31 Instagram 16 di 31 Instagram 17 di 31 Instagram 18 di 31 Instagram 19 di 31 Instagram 20 di 31 Instagram 21 di 31 Instagram 22 di 31 Instagram 23 di 31 Instagram 24 di 31 Instagram 25 di 31 Instagram 26 di 31 Instagram 27 di 31 Instagram 28 di 31 Instagram 29 di 31 Instagram 30 di 31 Instagram 31 di 31 leggi dopo slideshow ingrandisci

Bar Refaeli è stata condannata insieme alla madre Tzipi per evasione fiscale. Secondo il tribunale di Tel Aviv, la top model israeliana dovrà scontare nove mesi di servizi sociali. Condanna più severa per il genitore, punita con 16 mesi di reclusione in carcere. Secondo la confessione delle due donne, nel corso degli anni avrebbero eluso al fisco quasi 10 milioni di dollari.