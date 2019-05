Caso Gucci, il gruppo Kering pagherà 1,25 miliardi di euro al Fisco

Il gruppo Kering pagherà al Fisco italiano 1,25 miliardi di euro per chiudere il caso Gucci, nato da un'indagine della guardia di finanza di Milano che aveva contestato al gruppo francese una presunta evasione fiscale da circa 1,4 miliardi di euro per 14,5 miliardi di ricavi non dichiarati. Si tratta della più alta conciliazione fiscale mai raggiunta tra una società e le autorità italiane.