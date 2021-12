Banksy mette all'asta un suo disegno per salvare l'ex carcere di Reading (dove fu rinchiuso Oscar Wilde)

Lo street artist Banksy è sceso in campo per cercare di salvare l'ex carcere di Reading, nell'Inghilterra meridionale, dove fu rinchiuso lo scrittore Oscar Wilde per una relazione omosessuale. La prigione, in disuso dal 2013, è stata messa in vendita dal governo e potrebbe essere acquistata da un gruppo edilizio per farne appartamenti di lusso. Ma Banksy non ci sta e, per "salvarla", ha deciso di mettere all'asta la matrice del murale che realizzò su un muro di cinta del penitenziario.