Bangladesh, il bufalo albino "Donald Trump" salvato dal macello: la star dei social non sarà sacrificata
Dal mercato per l'Eid al-Adha allo zoo nazionale: il raro bovino dal ciuffo biondo che ricorda il presidente Usa diventa un caso nazionale
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Aveva già il destino segnato. Un raro bufalo albino del Bangladesh sarebbe dovuto finire al macello come milioni di altri animali allevati per il sacrificio rituale dell'Eid al-Adha, la festa islamica che celebra la devozione di Abramo a Dio. Ma la sua storia ha preso una piega inattesa. A salvarlo è stata la popolarità esplosa sui social network, alimentata da un dettaglio impossibile da ignorare: il vistoso ciuffo biondo che ricorda l'inconfondibile capigliatura di Donald Trump.
In pochi giorni il bovino, soprannominato Donald Trump, è diventato una vera celebrità online. Video e fotografie hanno attirato migliaia di curiosi nella fattoria di Narayanganj, nella provincia di Dhaka, dove l'animale viveva con il proprietario Zia Uddin Mridha. Famiglie, influencer e semplici passanti facevano la fila per scattare una foto con il raro bufalo albino dal manto chiarissimo, un esemplare praticamente unico in un Paese dove i bufali hanno quasi sempre il pelo scuro.
Il soprannome, racconta l'allevatore, era nato quasi per scherzo grazie al fratello minore. Nessuno però immaginava che quel ciuffo pettinato ad arte avrebbe trasformato il bufalo in un fenomeno nazionale. La folla attorno alla fattoria è cresciuta giorno dopo giorno, fino a spingere le autorità a intervenire per motivi di ordine pubblico.
Il bufalo pesa circa 700 chili e necessita di cure continue proprio a causa dell'albinismo. È particolarmente sensibile alla luce e al caldo intenso, tanto che il proprietario era costretto a lavarlo più volte al giorno per proteggerlo dalle alte temperature. Nonostante questo, l'animale era già stato venduto per il sacrificio previsto durante l'Eid al-Adha, una delle celebrazioni più importanti del calendario musulmano. Ogni anno, in Bangladesh, vengono macellati milioni di animali tra mucche, capre, pecore e bufali per commemorare il gesto di Abramo, disposto a sacrificare il figlio in segno di obbedienza a Dio.
La svolta è arrivata nelle ultime ore prima della soppressione. Il ministro dell'Interno bengalese Salahuddin Ahmed ha deciso di rimborsare personalmente l'acquirente e ordinare il trasferimento del bufalo allo zoo nazionale di Dhaka, dove l'animale sarà ospitato in un recinto speciale e sottoposto inizialmente a quarantena e controlli veterinari.