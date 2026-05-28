In pochi giorni il bovino, soprannominato Donald Trump, è diventato una vera celebrità online. Video e fotografie hanno attirato migliaia di curiosi nella fattoria di Narayanganj, nella provincia di Dhaka, dove l'animale viveva con il proprietario Zia Uddin Mridha. Famiglie, influencer e semplici passanti facevano la fila per scattare una foto con il raro bufalo albino dal manto chiarissimo, un esemplare praticamente unico in un Paese dove i bufali hanno quasi sempre il pelo scuro.