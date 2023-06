Bangkok, resta incastrata nel tapis roulant dell'aeroporto: medici costretti ad amputarle una gamba per liberarla

Il figlio della donna ha rilasciato una dichiarazione su Facebook in cui ha descritto l'incidente come "straziante"

L'equipe di medici che l'ha soccorsa ha dovuto amputarle la gamba sinistra per liberarla dall'ingranaggio. Secondo quanto riporta la Cnn, non sono state ancora chiarite le cause dell'anomalo incidente, sulle quali indagano le autorità.

L'incidente è avvenuto giovedì mattina alle 8:27 ora locale nel terminal passeggeri nazionale, ha spiegato in una conferenza stampa il direttore dell'aeroporto Karant Thanakuljeerapat. La donna thailandese avrebbe dovuto imbarcarsi su un volo per Nakhon Si Thammarat, ma, stando alla Bbc, è inciampata sulla sua valigia ed è caduta sul tappeto mobile, restando incastrata. Dopo l'amputazione della gamba, la donna è stata subito trasferita all'ospedale più vicino.

L'identità della donna non è ancora stata resa pubblica dalle autorità, anche se suo figlio, Krit Kittirattana, ha rilasciato una dichiarazione su Facebook in cui ha descritto l'incidente come "straziante". "Mia madre ha continuato a esprimere la sua forza attraverso il viso e la voce. Ma in fondo sappiamo che il suo cuore è spezzato da quando ha perso improvvisamente una gamba", ha scritto.

I media locali hanno riferito che il tapis roulant in questione era in funzione dal 1996.