Bali invece di Bari, la rabbia dell'influencer Marco Togni: "Hanno sbagliato a farmi il biglietto"

È la disavventura capitata all'influencer Marco Togni , rimasto bloccato in aeroporto a Tokyo, in Giappone , a causa del disguido. "Hanno sbagliato a scrivere: al posto di mandarmi a Bari, hanno scritto Bali. Questi giapponesi hanno confuso la R con la L ", si è sfogato sui social il 37enne.

Togni, che vive in Giappone da oltre 15 anni, era atteso sabato a Trani per la presentazione di un suo libro e, nonostante l'intoppo, è riuscito infine a onorare l'impegno.

"Un po' di giorni fa chiamo il concierge della mia carta di credito. Gli dico devo andare a Trani in Puglia, quindi da Tokyo devo andare fino all'aeroporto di Bari. Mi prenota tutto, arrivo qua in aeroporto mi danno i biglietti, guardo: scalo a Giacarta. Ma se devo andare in Puglia, lo scalo non può essere a Giacarta!".