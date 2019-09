Bahamas, oltre cento tra cani e gatti sono morti a causa della furia di Dorian

A poco più di una una settimana da Dorian , che ha colpito parte delle Bahamas alla sua massima potenza, si fa la triste conta delle vittime. Sono 45 le persone finora decedute , ma il numero è destinato ad aumentare visto le centinaia di dispersi e i 70mila senza casa. E, come se non bastasse, al bilancio si aggiunge anche la strage degli animali . Finora più di cento, tra cani e gatti, sono morti in seguito alla furia dell'uragano che ha travolto il rifugio a Gran Bahama nel quale erano ospitati: "Abbiamo perso diversi cuccioli - ha annunciato il direttore della struttura , Tip Burrows - a cui vari membri del personale, incluso me, erano molto affezionati".

Il rifugio, la Humane Society of Grand Bahama, ospitava circa 155 gatti e almeno 135 cani: alcuni degli animali erano già presenti nella struttura, altri invece erano stati lasciati dai proprietari che non potevano prendersi cura di loro durante la tempesta. Di questi circa 80 gatti e 90 cani sono sopravvissuti, gli altri purtroppo non ce l'hanno fatta. Sono circa 113 le vittime provocate da Dorian durante la tempesta. Le inondazioni sono iniziate il due settembre, e rapidamente il livello dell'acqua è salito a un metro e mezzo sommergendo gran parte della struttura. Lo staff purtroppo è rimasto bloccato e il giorno successivo, come documenta lo stesso rifugio sulla sua pagina Facebook, tutti i membri sono riusciti a mettersi in salvo a nuoto ma non è stato possibile raggiungere gli animali per verificare le loro condizioni.