Bahamas, 21enne mangiata viva da tre squali sotto gli occhi dei genitori

Una studentessa americana di 21 anni, Jordan Lindsey , stava facendo snorkeling quando è stata circondata e uccisa da tre squali. E' successo alle Bahamas , dove la giovane si trovava in vacanza con la famiglia. Il tutto è accaduto davanti agli occhi impietriti dei genitori. Il corpo verrà portato all'ospedale Princess Margaret di Nassau per un'autopsia e poi trasportato in California dall'Ambasciata degli Stati Uniti. E' in corso un'indagine.

I genitori della ragazza si sono accorti che gli squali si stavano avvicinando a Jordan, così hanno iniziato a urlare, cercando di avvertirla. Purtroppo, però, la ragazza non li ha sentiti. Il suo braccio destro è stato letteralmente strappato. La giovane è stata poi morsa sul braccio sinistro, su entrambe le gambe e i glutei.



"Era così premurosa, amava gli animali ed è assurdo che sia morta proprio a causa di uno squalo. Ci manca già tanto", ha detto il papà al Mirror. "A nome del governo e del popolo delle Bahamas, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia della vittima", ha dichiarato il Ministero del turismo e dell'aviazione del Commonwealth delle Bahamas.



Su Gofundme è stata lanciata una raccolta fondi per contribuire alle spese per il trasferimento del corpo di Jordan in California. In meno di 24 ore sono stati raccolte più di 14mila sterline.