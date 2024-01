Baghdad richiama il suo ambasciatore a Teheran dopo i raid in Siria e Iraq | L'Iran: "Diritto legittimo" | Usa: "Morti civili"

Baghdad richiama "per consultazioni" il suo ambasciatore a Teheran dopo i micidiali attacchi della Guardia rivoluzionaria iraniana contro la Siria e il Kurdistan iracheno.

Da Teheran si replica che l'attacco era contro "gruppi terroristici" in Siria in risposta all'attentato del 4 gennaio vicino alla tomba del generale Qassem Soleimani a Kerman. Diverse esplosioni sono state segnalate anche vicino al consolato Usa a Erbil, in Iraq, provocando diverse vittime civili. Teheran: "Diritto legittimo scoraggiare le minacce contro di noi".