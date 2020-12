Austria, impianti di sci aperti nonostante il lockdown

Ansa

In Austria gli impianti da sci resteranno aperti nonostante il lockdown, ma con l'obbligo di mascherine Ffp2 sugli stessi impianti di risalita e quando si è in fila. Lo ha annunciato il vice cancelliere Werner Kogler. Le attività motorie all'aria aperta sono esplicitamente consentite durante il nuovo lockdown dal 26 dicembre al 17 gennaio. Via libera anche per lo sci di fondo e il pattinaggio.