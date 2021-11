Austria, da febbraio vaccino obbligatorio per tutti | E' il primo Paese in Europa

Dal primo febbraio 2022 l'Austria sarà il primo Paese in Europa a rendere obbligatorio il vaccino contro il Covid. Il governo sta preparando le basi legali per l'entrata in vigore della misura, con esenzioni previste solo per motivi medici. L'obbligo vaccinale è già in vigore in Indonesia dove sono previste multe o la possibilità di non erogare le cure ai non vaccinati. Anche in Micronesia e in Turkmenistan è stata resa obbligatoria la vaccinazione per tutti i residenti, a partire dai 18 anni.