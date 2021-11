Covid, picco di contagi in Austria: 9.923 nuovi casi in 24 ore

Afp

L'Austria segnala un altro picco di contagi giornalieri, con 9.923 nuovi casi nelle ultime 24 ore, superando il precedente, 9.586, di un anno fa. Secondo i dati ufficiali il tasso di infezione è passato, negli ultimi sette giorni, da 317,4 a 522,4 ogni 100mila abitanti. Il cancelliere austriaco Alexander Shallenberg aveva detto che, se le terapie intensive si fossero riempite per oltre un terzo, avrebbe imposto il lockdown per i non vaccinati.