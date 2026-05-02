A sud di Vienna

Austria, contaminava gli omogeneizzati con veleno per topi: arrestato 39enne

Le autorità credono che l'uomo volesse estorcere denaro all'azienda che li produce

02 Mag 2026 - 21:21
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La polizia austriaca ha arrestato un uomo sospettato di aver contaminato con veleno per topi i vasetti di omogeneizzati, in quello che le autorità hanno ipotizzato essere un tentativo di estorsione. La polizia, citata dall'agenzia di stampa Apa, ha dichiarato che il sospetto, di 39 anni, è stato arrestato nello stato del Burgenland, a sud di Vienna. Non sono stati resi noti né il nome dell'uomo né il luogo esatto dell'arresto. È stato accusato di aver deliberatamente causato un pericolo pubblico e di tentate lesioni personali gravi.

L'ipotesi dell'estorsione all'azienda

 L'arresto arriva due settimane dopo che le autorità austriache hanno rilevato la presenza di veleno per topi in vasetti di omogeneizzati venduti in alcuni supermercati. I vasetti erano prodotti da un'azienda tedesca: la polizia tedesca è stata coinvolta nel caso. Cinque vasetti manomessi sono stati recuperati nei giorni successivi in Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

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La polizia ritiene che il reato sia stato commesso per estorcere denaro all'azienda, che ha quindi disposto il ritiro del prodotto dal mercato austriaco. Uno dei barattoli adulterati è stato acquistato in un supermercato nello stato del Burgenland, nella città di Eisenstadt. È stato scoperto che conteneva 15 microgrammi di veleno per topi. Si sospetta che anche un altro barattolo venduto nello stesso supermercato fosse contaminato con veleno, ma non è stato ancora ritrovato.

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