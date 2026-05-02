Austria, contaminava gli omogeneizzati con veleno per topi: arrestato 39enne

La polizia austriaca ha arrestato un uomo sospettato di aver contaminato con veleno per topi i vasetti di omogeneizzati, in quello che le autorità hanno ipotizzato essere un tentativo di estorsione. La polizia, citata dall'agenzia di stampa Apa, ha dichiarato che il sospetto, di 39 anni, è stato arrestato nello stato del Burgenland, a sud di Vienna. Non sono stati resi noti né il nome dell'uomo né il luogo esatto dell'arresto. È stato accusato di aver deliberatamente causato un pericolo pubblico e di tentate lesioni personali gravi.