Austria, aereo Ryanair sequestrato per un mancato rimborso da 890 euro
Episodio surreale a Linz. Se l'importo non verrà saldato il jet della compagnia irlandese potrebbe finire all'asta
© -afp
Un aereo del valore di decine di milioni di euro sequestrato per un debito di 890 euro. Un episodio a dir poco insolito avvenuto all'aeroporto di Linz, in Austria, a circa 200 km di distanza da Vienna. Il velivolo della Ryanair, secondo quanto riportato dai media austriaci, sarebbe stato sequestrato in via cautelare, dopo che la società non avrebbe provveduto a rimborsare una passeggera per un volo arrivato con diverse ore di ritardo.
Volo Ryanair in ritardo, la passeggera chiede il rimborso
Il tutto è accaduto nel luglio del 2024: la passeggera e due accompagnatori dovevano volare da Linz a Palma di Maiorca. Il volo, previsto alle 8:20, è partito però solo verso le 13:00. La passeggera, secondo la normativa europea, avrebbe avuto diritto a un rimborso di 250 euro a persona più la differenza per un volo alternativo più rapido, ma la compagnia irlandese ha rimborsato soltanto il biglietto originale.
La compagnia irlandese citata in tribunale
La donna, assistita dallo studio legale Florianer Anwälte di St. Florian, ha quindi citato Ryanair in tribunale e quest'ultimo le ha dato ragione. Nonostante la sentenza favorevole, la compagnia però non avrebbe pagato il rimborso, come confermato dall'avvocato della donna: "abbiamo citato Ryanair, ma non hanno versato nulla", ha detto il legale Georg Wageneder. Per ottenere il pagamento, come riporta l'agenzia di stampa LaPresse, lo studio legale ha dunque richiesto l'intervento di un ufficiale giudiziario che ha pignorato l'aereo all'atterraggio a Hoersching, apponendo il cosiddetto "Kuckuck-Pickerl", il sigillo che indica il pignoramento.
Il jet potrebbe essere messo all'asta
Il velivolo può comunque continuare a volare ma l'avvocato ha spiegato che se Ryanair non corrisponderà l'importo dovuto, il jet potrebbe essere messo all'asta per recuperare la somma dovuta, anche se il valore dell'aereo è di diversi milioni di euro.