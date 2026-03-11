Austria, aereo Ryanair sequestrato per un mancato rimborso da 890 euro

La donna, assistita dallo studio legale Florianer Anwälte di St. Florian, ha quindi citato Ryanair in tribunale e quest'ultimo le ha dato ragione. Nonostante la sentenza favorevole, la compagnia però non avrebbe pagato il rimborso, come confermato dall'avvocato della donna: "abbiamo citato Ryanair, ma non hanno versato nulla", ha detto il legale Georg Wageneder. Per ottenere il pagamento, come riporta l'agenzia di stampa LaPresse, lo studio legale ha dunque richiesto l'intervento di un ufficiale giudiziario che ha pignorato l'aereo all'atterraggio a Hoersching, apponendo il cosiddetto "Kuckuck-Pickerl", il sigillo che indica il pignoramento.