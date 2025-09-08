Australia, uccise i parenti dell'ex marito servendo funghi velenosi: la donna è stata condannata all'ergastolo

Arriva la sentenza di condanna per Erin Patterson, la 50enne che ha sterminato la famiglia dell'ex marito avvelenandola con funghi velenosi, della specie amanita phalloides. La donna è stata condannata all'ergastolo e per tentato omicidio e dovrà scontare almeno 33 anni di carcere. Nel luglio 2023, la 50enne aveva cucinato un pranzo a base di funghi per i suoceri Don e Gail Patterson e per la zia del marito, Heather Wilkinson. Tutti e tre sono morti in ospedale, in 24 ore. Lo zio del marito, Ian Wilkinson, è sopravvissuto ma ha subito un trapianto di fegato, dopo settimane di ricovero.