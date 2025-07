In Australia una donna di 50 anni, Erin Patterson, è stata giudicata colpevole dell'omicidio di tre parenti del marito da cui era separata, a cui ha servito deliberatamente dei funghi velenosi. La giuria del processo alla Corte Suprema dello Stato di Victoria ha emesso il verdetto dopo sei giorni di deliberazioni, al termine di un processo durato nove settimane e che ha tenuto con il fiato sospeso l'intero Paese. Patterson rischia ora l'ergastolo e la sua condanna sarà resa nota in una prossima udienza, la cui data non è stata ancora fissata.