secondo episodio in pochi giorni

Australia, squalo attacca un nuotatore a Perth: l'uomo è morto in mare

Inutili le ricerche in mare, la polizia ne ha confermato la morte, mentre le spiagge della zona sono state chiuse

18 Set 2026 - 11:16
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Tragedia a Perth, nell'Australia occidentale, dove un uomo è stato attaccato da uno squalo mentre nuotava a Sorrento Beach. L'allarme è scattato dopo la segnalazione di un attacco in mare e sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza. La polizia ha avviato le ricerche della vittima, impiegando anche imbarcazioni ed elicotteri per controllare un'ampia porzione di costa. Le operazioni, però, non hanno permesso di individuare il corpo del nuotatore. Secondo quanto riferito dalle autorità, alcuni testimoni avrebbero visto del sangue nell'acqua dopo l'attacco. Gli elementi raccolti hanno portato la polizia a ritenere che il bagnante sia deceduto.

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La vittima è stata descritta come un uomo, ma non sono state diffuse informazioni sulla sua identità. Nel frattempo, le autorità hanno disposto la chiusura delle spiagge della zona, in attesa di ulteriori verifiche sulla presenza dello squalo.

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Un'altra aggressione pochi giorni fa

 L'episodio arriva a pochi giorni da un altro attacco avvenuto nell'Australia occidentale. A Glenfield Beach, a nord di Perth, un uomo era stato morso da uno squalo riportando una grave ferita alla gamba. Gli episodi ravvicinati hanno riportato l'attenzione sulla presenza degli squali lungo le coste australiane.  

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