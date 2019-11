Australia, mamma dimentica le figlie in auto sotto il sole: morte sorelline di 1 e 2 anni

La madre, di 27 anni, ha parcheggiato la macchina lungo il vialetto di casa e si è allontanata, dimenticandosi delle figlie. Una volta tornata alla vettura, ha preso le due sorelline e ha provato a rianimarle portandole in casa, rinfrescando i corpicini accaldati con dell'acqua fredda. Come riportano i media locali, però, è stato tutto vano e quando i medici sono arrivati nell'abitazione non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso per asfissia.