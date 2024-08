Australia, niente email e telefonate: una nuova legge dà diritto ai dipendenti di disconnettersi dopo il lavoro

In Australia è entrata in vigore una regola sul “diritto alla disconnessione”, che offre supporto alle persone che si sentono costrette a rispondere alle chiamate o a leggere i messaggi dei datori di lavoro dopo aver terminato la giornata di lavoro. La nuova legge consente ai dipendenti di ignorare le comunicazioni fuori orario se lo desiderano, senza timore di essere puniti dai loro capi. Un sondaggio pubblicato nel 2023 stimava che gli australiani lavorassero in media 281 ore di straordinario non retribuito all’anno. Più di 20 paesi, principalmente in Europa e America Latina, hanno regole simili.