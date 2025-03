Australia, influencer americana sottrae (temporaneamente) un cucciolo di vombato alla madre: è polemica

In Australia, un'influencer americana ha scatenato le polemiche dopo aver postato un video sui social in cui sottrae temporaneamente un cucciolo di vombato alla madre. Come riporta Il Post, la donna, Sam Jones, ha lasciato il Paese dopo che il ministro dell'Interno Tony Burke aveva minacciato di annullarle il visto. Anche il primo ministro Anthony Albanese ha commentato il fatto, definendo il gesto dell'influencer "uno scandalo" e invitando ironicamente Jones ad "allontanare un cucciolo di coccodrillo dalla madre e vedere in quel caso come se la cava".