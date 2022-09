Argentina, influencer vegano viene morso da un cane: per ripicca va al McDonald's e mangia un hamburger

Un influencer argentino, Mariano de la Canal, ha raccontato di aver smesso di essere vegano da quando è stato morso da un cane.

In particolare, il giovane, durante un'intervista a una tv locale, ha detto di essersi sentito tradito e di essere corso al McDonald’s per mangiare un hamburger subito dopo l'attacco. La sua storia - ripresa da siti argentini e internazionali, tra cui The Sun - è diventata virale in poco tempo.