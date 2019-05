Australia, errore su 46 milioni di banconote da 50 dollari

La Banca centrale australiana ha commesso un errore tipografico su circa 46 milioni di banconote da 50 dollari. Per scovare il refuso serve la lente d'ingrandimento perché si trova in un breve testo a caratteri microscopici. Ma una stazione radio locale, la Triple M, l'ha scoperto e ha postato su Instagram la foto. Nel testo la parola "responsibility" (responsabilità) appare per ben tre volte scritta "responsibilty", cioè senza la terza 'i'.