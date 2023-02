Australia, svolta storica: Carlo III non sostituirà Elisabetta, cancellato dalle banconote

Il volto del sovrano britannico non comparirà sul taglio da 5 dollari, come ha deciso la Banca centrale: "Si renda onore alla cultura e alla storia dei primi indigeni"

Il motivo? "E' giunto il momento di adottare un nuovo design che renda onore alla cultura e alla storia dei primi australiani", si legge in una nota. Il nuovo design sarà dunque destinato a rimpiazzare la figura della defunta regina Elisabetta II che ancora compare sulle banconote in circolazione. La Banca centrale ha comunque aggiunto che la moneta con la nuova effige non sarà pronta prima di un certo numero di anni.

L'Australia, dunque, elimina l'immagine del monarca britannico dalle sue banconote: al posto della defunta Elisabetta, un disegno in onore della cultura indigena. Tale decisione di non raffigurare Carlo III sulla banconota da 5 dollari, presa dopo una consultazione con il governo del partito laburista di centrosinistra che ha sostenuto il cambiamento, significa che nessun monarca con sede nel Regno Unito rimarrà sulla valuta cartacea australiana. Il volto del re britannico, invece, rimarrà ancora un po' sulle monete di metallo.



Il movimento repubblicano della nazione, nel salutare con favore la decisione, ha sottolineato che gli indigeni hanno preceduto l'insediamento britannico di 65.000 anni. Gli oppositori affermano che la mossa è politica. Il leader dell'opposizione Peter Dutton ha affermato che il primo ministro Anthony Albanese è stato fondamentale per la decisione di non far comparire il re sulla banconota, esortandolo a "ammetterlo".

Dopo essere entrato in carica lo scorso anno, Albanese ha iniziato a gettare le basi per una repubblica australiana creando una nuova carica di viceministro per la Repubblica, ma indire un referendum per recidere i legami costituzionali con la Gran Bretagna non è stata una priorità per il suo governo. La banca prevede di consultarsi con i gruppi indigeni nella progettazione della banconota da 5 dollari, un processo che richiederà diversi anni.

"L'altro lato della banconota da 5 dollari continuerà a rappresentare il parlamento australiano", ha dichiarato la Banca centrale in una nota. Il suo tesoriere Jim Chalmers ha affermato che il cambiamento è un'opportunità per trovare un buon equilibrio. "Il monarca sarà ancora sulle monete, ma la banconota da 5 dollari dirà di più sulla nostra storia, sulla nostra eredità e sul nostro Paese, e la vedo come una buona cosa", ha commentato ai giornalisti a Melbourne.

Un dollaro australiano vale circa 71 centesimi in valuta statunitense. La valuta britannica ha iniziato a passare al nuovo monarca con il rilascio della moneta da 50 pence a dicembre. La moneta ha Carlo sulla parte anteriore, mentre la parte posteriore commemora sua madre.