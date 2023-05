Australia, 95enne fermata dal taser di un poliziotto: è grave

L'agente verrà interrogato

Mercoledì mattina due agenti della polizia locale si sono recati a Yallambee Lodge, una casa di cura specializzata in residenti con esigenze di assistenza più elevate, perché una delle pazienti si aggirava armata di coltello, di quelli utilizzati per tagliare le bistecche. Dopo aver provato a convincere l'anziana signora a lasciare l'oggetto, uno degli agenti (in servizio da dodici anni) ha colpito Clare, nonostante la donna si muovesse a fatica e non sembrava rappresentare una vera e propria minaccia. "Siamo molto preoccupati per quanto accaduto l'altro giorno. Ed è per questo che abbiamo avviato un'indagine" ha detto Peter Cotter, vice commissario della polizia del Nuovo Galles del Sud. La polizia ha reso noto che "lo stato di servizio dell'agente che ha colpito l'anziana è in "fase di revisione" e verrà interrogato, anche se non risulta sia stato sospeso.