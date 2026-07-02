Esplosione a Monaco, "l'attentatore" sarebbe in realtà "una donna ucraina, capace di camuffarsi da uomo" | "Potrebbe essere fuggita in Italia"
A rivelarlo alcuni testimoni, secondo cui sarebbe stata aiutata da complici per scappare
© Ansa/Afp
La sospetta attentatrice di Monaco è stata identificata dagli inquirenti come una cittadina ucraina residente in Germania, secondo fonti che hanno riferito la notizia a Bfm Tv. La donna è stata localizzata in un Paese europeo che non è né Monaco né la Francia. Una cooperazione internazionale a livello di polizia è stata attivata su richiesta delle autorità giudiziarie del Principato. Le stesse fonti, nel confermare che a essere in fuga è una donna, hanno precisato anche che "si tratta di una persona in grado di camuffarsi in modo da sembrare un uomo". Secondo l'emittente Franceinfo, che cita fonti vicine al dossier, la sospettata potrebbe essersi rifugiata in Italia con l'aiuto di alcuni complici. L'ipotesi investigativa si baserebbe in particolare sulla testimonianza di una persona ascoltata dagli inquirenti.
Cosa è successo
L'esplosione, in cui sono rimasti feriti l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev, la moglie e il figlio di 13 anni, è avvenuta lunedì 29 giugno, intorno alle 21, davanti a un edificio residenziale del Principato, dove un ordigno collocato in uno zaino o in un pacco è esploso al passaggio della famiglia. Le autorità monegasche hanno aperto un'indagine per tentato omicidio e, almeno in questa fase, non privilegiano la pista terroristica. Le indagini sono condotte in coordinamento con le autorità francesi, perché si pensava che chi ha collocato l'ordigno fosse fuggito verso Beausoleil, appena oltre il confine con la Francia.
Chi è l'oligarca
Ermolaev, uomo d'affari originario di Dnipro e residente a Monaco, ha acquisito la cittadinanza cipriota ed è stato sottoposto nel 2023 a sanzioni da parte delle autorità ucraine per presunti legami economici con la Crimea occupata dalla Russia. Secondo le ricostruzioni pubblicate da diversi media francesi, gli inquirenti valutano l'ipotesi di un regolamento di conti legato alla criminalità organizzata o agli affari dell'oligarca, senza escludere altre piste.