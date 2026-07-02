Esplosione a Monaco, "l'attentatore" sarebbe in realtà "una donna ucraina, capace di camuffarsi da uomo" | "Potrebbe essere fuggita in Italia"

L'esplosione, in cui sono rimasti feriti l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev, la moglie e il figlio di 13 anni, è avvenuta lunedì 29 giugno, intorno alle 21, davanti a un edificio residenziale del Principato, dove un ordigno collocato in uno zaino o in un pacco è esploso al passaggio della famiglia. Le autorità monegasche hanno aperto un'indagine per tentato omicidio e, almeno in questa fase, non privilegiano la pista terroristica. Le indagini sono condotte in coordinamento con le autorità francesi, perché si pensava che chi ha collocato l'ordigno fosse fuggito verso Beausoleil, appena oltre il confine con la Francia.