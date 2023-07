Attentato a Tel Aviv, travolti alla fermata del bus: 5 feriti, grave una donna

Secondo quanto riferiscono i media israeliani, l'automobile ha speronato un altro veicolo. Quindi c'è stata una sparatoria. I filmati condivisi sui social network mostrano l'aggressore morto sul posto. Sul posto sono arrivate alcune ambulanze, una donna di 46 anni è in gravi condizioni e altre due persone sono in condizioni moderate.

Il portavoce di Hamas, Hazem Qassem , ha elogiato l'attentato, affermando: "L'eroico attacco a Tel Aviv è la prima risposta ai crimini dell'occupazione contro il nostro popolo a Jenin. L'occupazione pagherà il prezzo per i suoi crimini contro Jenin. Lodiamo gli eroi del nostro popolo e i combattenti a Jenin".

Abbas: "Interrotti i contatti con Israele"

Dopo l'inizio dell'operazione israeliana, la leadership palestinese ha annunciato l'interruzione di ogni contatto con Israele. Il presidente Mahmoud Abbas ha invitato i capi delle fazioni politiche palestinesi "a un incontro di emergenza per discutere e concordare una visione nazionale globale e unire le fila per affrontare l'aggressione israeliana". Ha poi esortato le Nazioni Unite e la comunità internazionale a intervenire "con urgenza" per costringere Israele a fermare l'evacuazione degli abitanti del campo profughi di Jenin.