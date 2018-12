Attentato Strasburgo, il killer: "Vendetta per i fratelli siriani"

In casa munizioni e coltelli, ma nessun segnale di affiliazione all'Isis - Sempre secondo Le Parisien, durante la perquisizione in casa sua, i gendarmi hanno trovato dei lacci in plastica (gli inquirenti hanno ipotizzato che potessero servire per rapine in casa), oltre che un'arma di calibro 22, munizioni, coltelli e una granata.



Sul posto, nessuna traccia di affiliazione ad una organizzazione estremistica, come la bandiera nera dell'Isis. Sono stati sequestrati alcuni scritti in arabo, attualmente in corso di analisi, precisa Le Parisien, aggiungendo che il "modus operandi" del killer però non lascia dubbi sulla natura terrorista del suo gesto.



Nell'attacco usato un revolver e un coltello - Gli esami medici e la videosorveglianza mostrano che ha colpito volontariamente le sue vittime alla testa o alla nuca con un revolver di calibro 8 di vecchia fattura. Mentre sarebbero almeno quattro le persone pugnalate.



A dare notizia delle condizioni di salute del giornalista Antonio Megalizzi, colpito alla testa durante l'attacco, è la deputata di Forza Italia Michaela Biancofiore, in contatto con la fidanzata del 29enne. "Antonio per il momento resiste - ha spiegato - e questo potrebbe essere un buon segno. Non so se non sia operabile in assoluto o se sia una questione di stabilizzazione dopo il trauma. Aspetto notizie dalla famiglia".