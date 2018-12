Strasburgo, ecco chi è il killer

L'attentatore di Strasburgo, già stato in carcere e condannato 20 volte per reati minori e successivamente segnalato come elemento "radicalizzato", è stato identificato con il nome di Chérif Chekatt, di 29 anni. L'uomo era sfuggito all'arresto in mattinata durante una perquisizione nella sua abitazione, secondo quanto riferisce Bfm-Tv. L'operazione era stata organizzata nell'ambito di un'inchiesta per rapina. Secondo la stessa fonte, l'uomo, nato a Strasburgo, risiede nel quartiere di Neudorf, al numero 5 di rue d'Épinal.