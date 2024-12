Attentato Magdeburgo, la madre della vittima di 9 anni: "Perché? Non ha fatto niente a nessuno"

Una delle vittime dell'attentato a Magdeburgo del 20 dicembre è il piccolo André. Il bimbo di 9 anni era intento a godersi la magia del Natale nel mercatino della città insieme alla mamma Désirée Gleissner e al fratello quando l'auto guidata da Taleb Al Abdulmohsen lo ha travolto e ucciso. Gleissner ha affidato il suo strazio a un messaggio pubblico su Facebook: "Lascia che il mio piccolo orsacchiotto voli di nuovo in giro per il mondo. André non ha fatto niente a nessuno. Ha vissuto solo 9 anni con noi. Perché? Non lo capisco", ha scritto sul suo account. "Vivrai sempre nei nostri cuori. Te lo prometto", ha poi aggiunto la donna, rivolgendosi al figlio.