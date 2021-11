Attentato Liverpool, la polizia conferma: "E' terrorismo"

Il coraggio del tassista

"Siamo consapevoli del fatto che vi fossero in corso eventi del Remembrance Day a poca distanza, non possiamo al momento trarre conclusioni, ma è una linea d'indagine che stiamo seguendo", si è limitato a dire al riguardo. Stando alla ricostruzione emersa sui media, l'unica vittima risulta essere il sospetto attentatore. Mentre il ferito, non in gravi condizioni, è il tassista David Perry, che - accortosi di qualche strana manovra del suo passeggero - avrebbe fermato il veicolo, scendendo e bloccando le portiere per lasciarvi chiuso dentro l'individuo giusto in tempo prima dell'esplosione. Per questo Perry è stato elogiato come un eroe sia dai tabloid, sia dal sindaco di Liverpool, Joanne Anderson.