Deputato ucciso in Gb, l'agguato probabilmente era pianificato da giorni

La formalizzazione dell'accusa di violazione della legge sul terrorismo nei riguardi di Ali, convalidata sabato da un giudice, ha permesso alla polizia e ai media di rompere il riserbo sull'identità del fermato. E sul suo profilo di figlio d'immigrati, nato e cresciuto a Londra: un profilo sul cui passato si allunga l'ombra dei sospetti di radicalizzazione denunciati alle autorità diversi anni orsono.

La pianificazione dell'agguato e la dinamica

Stando a quanto è emerso, il 25enne avrebbe meditato l'aggressione almeno per una settimana, programmando in anticipo il suo viaggio fra la capitale e Leigh-on-Sea (un'ora di treno circa), con tanto di prenotazione di un appuntamento con sir David. Mascherato come un elettore fra gli altri, Ali ha poi atteso pazientemente il proprio turno, secondo il racconto di uno dei testimoni, John Lamb, consigliere comunale locale conservatore, salvo aggredire selvaggiamente Amess con ben 17 fendenti non appena ricevuto dal deputato nella sala della chiesa metodista che ospitava il meeting.