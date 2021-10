Nel 2016, in un attacco analogo compiuto da un estremista di destra, fu uccisa la deputata laburista Jo Cox. L'aggressione odierna è avvenuta nella località costiera di Leigh-on-Sea.

Amess, 69 anni, decorato a suo tempo con il cavalierato e il titolo di sir, è un veterano del Parlamento di Westminster e siede alla Camera dei Comuni da ben 38 anni. Non ha mai ricoperto incarichi di governo, ma è stato protagonista di varie campagne legislative, fra le altre per l'introduzione di norme a tutela dei diritti degli animali. Sposato e padre di 5 figli, è stato un sostenitore della Brexit e ha votato per l'uscita dall'Ue al referendum del 2016.

La notizia del suo accoltellamento ha suscitato immediate reazioni, con messaggi di allarme e di solidarietà nei confronti di sir David e della sua famiglia espressi da esponenti del governo di Boris Johnson, del gruppo Tory in parlamento e di altri partiti. Vicinanza nei suoi confronti è stata manifestata fra gli altri a stretto giro dall'ex premier conservatore David Cameron, come dalla vice leader dell'opposizione laburista Angela Rayner.

Si tratta del terzo deputato britannico accoltellato negli ultimi 10 anni circa. Nel 2010 toccò al laburista Stephen Timms, rimasto ferito con due pugnalate, mentre nel 2016 fu la volta di Jo Cox: entrambi attaccati come Amess a margine di riunioni nei rispettivi collegi elettorali. Nel 2000 fu invece ucciso un assistente del deputato liberal liberaldemocratico Nigel Jones, che si frappose di fronte a un accoltellatore proprio per difendere il parlamentare.