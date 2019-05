Attentato Lione, polizia diffonde foto del presunto attentatore

La polizia nazionale ha diffuso via Twitter una foto del sospetto ricercato per il pacco bomba a Lione. Nello scatto, di pessima qualità, si vede l'individuo, tra i 30 e i 35 anni secondo gli inquirenti, con la bicicletta, il volto coperto e gli occhiali scuri. Come già emerso in precedenza, l'uomo indossa un maglione nero e dei bermuda chiari.